Елена Синица В конце сентября из Перми вновь появятся рейсы в Махачкалу Рейсы будут осуществляться раз в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению рейсов из Перми в Махачкалу с конца сентября. Информация об этом появилась в расписании пермского аэропорта.

Полётная программа запланирована с 24 сентября по 29 октября. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по субботам. Время в пути — 3 часа 10 минут.





Отметим, что направление Пермь — Махачкала входит в число субсидируемых. Планировалось, что рейсы по этому направлению будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Однако компания свернула полётную программу по нескольким направлениям из Перми.

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