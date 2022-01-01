Елена Синица
В конце сентября из Перми вновь появятся рейсы в Махачкалу
Рейсы будут осуществляться раз в неделю
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Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению рейсов из Перми в Махачкалу с конца сентября. Информация об этом появилась в расписании пермского аэропорта.
Полётная программа запланирована с 24 сентября по 29 октября. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по субботам. Время в пути — 3 часа 10 минут.
Отметим, что направление Пермь — Махачкала входит в число субсидируемых. Планировалось, что рейсы по этому направлению будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Однако компания свернула полётную программу по нескольким направлениям из Перми.
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