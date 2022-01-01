Максим Артамонов Экс-министр Торчинский не собирается уходить с поста директора пермского цирка Ранее СМИ сообщали, что его уволили с должности Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский остается работать на посту директора Пермского цирка. Об этом сообщили «Комменсантъ.Прикамье» и «АиФ» со ссылкой на слова самого Торчинского.

Ранее местные СМИ писали, что Торчинского уволили с должности руководителя цирка. Это связывали с приездом в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой РФ и гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Сообщалось, что Вячеслав Торчинский якобы даже не встретил гостей.

Сам директор Пермского цирка опроверг это. Он сообщил, что Любимова не посещала Пермь и о кадровых изменениях ему не известно.

«Если бы Министр культуры РФ приехала в город, неужели эту информацию можно было пропустить? Что касается сообщений об увольнении, то мне об этом не известно. Меня никто не уведомлял», — рассказал Торчинский «АиФ-Прикамье».

«Я работаю и мне об этом ничего неизвестно», — заявил руководитель цирка изданию «Коммерсантъ.Прикамье"

Вячеслав Торчинский возглавлял Министерство культуры Пермского края с 2018 по декабрь 2021 года, планировалось, что после отставки с министерской должности он возглавит Пермскую галерею, однако коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.

В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, однако проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию.

В июне СМИ писали, что экс-министр культуры Пермского края может возглавить ДК им. Калинина. В то время тогда ещё действующий директор ДК Сергей Елсуков находился на больничном, а после ушёл в отпуск. В итоге Елсуков уволился, а и.о. директора ДК стала Татьяна Грибанова. До этого она работала замдиректора дворца культуры по административно-хозяйственной части.

В конце сентября Вячеслав Торчинский стал директором Пермского цирка.

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