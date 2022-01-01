Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

В Перми директор ДК им. Калинина покинул свой пост 

Его место мог занять бывший министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский

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памятник Калинину

В МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Калинина» произошли кадровые перестановки: действующий директор Сергей Елсуков, который возглавлял учреждение с 2013 года, покинул этот пост. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас и. о. директора ДК стала Татьяна Грибанова. До этого она работала замдиректора дворца культуры по административно-хозяйственной части.

В конце июля появилась информация, что экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина. В то время тогда ещё действующий директор ДК Сергей Елсуков находился на больничном, а после ушёл в отпуск.

На прошлой неделе стало известно, что Вячеслав Торчинский займёт пост директора пермского цирка.

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