Максим Артамонов корреспондент В Перми директор ДК им. Калинина покинул свой пост Его место мог занять бывший министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский Поделиться Твитнуть

В МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Калинина» произошли кадровые перестановки: действующий директор Сергей Елсуков, который возглавлял учреждение с 2013 года, покинул этот пост.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас и. о. директора ДК стала Татьяна Грибанова. До этого она работала замдиректора дворца культуры по административно-хозяйственной части.





В конце июля появилась информация, что экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может возглавить ДК им. Калинина. В то время тогда ещё действующий директор ДК Сергей Елсуков находился на больничном, а после ушёл в отпуск.





На прошлой неделе стало известно , что Вячеслав Торчинский займёт пост директора пермского цирка.





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