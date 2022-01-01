Максим Артамонов Руководство пермского филиала ВШЭ составило на преподавателя Гагарину более 40 актов о нарушениях Учёный связывает это со своими высказываниями о спецоперации в соцсетях Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

На преподавателя пермского филиала НИУ ВШЭ Динару Гагарину руководство вуза составило 43 акта о нарушениях и предъявило ей восемь требований о письменных объяснениях. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Как пояснила учёный, с начала месяца она испытывает административное давление. С преподавателя начали требовать объяснительные, не приняли одно заявление на дистант и так далее.

Напомним, Динару Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities в начале октября. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания на своей странице в соцсетях. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.

После отстранения Гагариной от этой должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.

Ранее из Пермского педагогического университета уволили политолога Виталия Ковина. По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента. Однако спустя месяц стало известно, что минюст исключил Ковина из реестра иноагентов.

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