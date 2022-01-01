Максим Артамонов Отмена прямых рейсов из Перми в Минск произошла из-за низкого спроса на билеты Старт полётной программы перенесён на весну 2023 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В «Уральских авиалиниях» объяснили, что отмена полётной программы из Перми в Минск связана с низким спросом на билеты. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Ранее мы планировали начать рейсы в столицу Белоруссии с 26 октября по два раза в неделю, однако пришлось скорректировать маршрутную программу. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит пассажирам, которые уже приобрели билеты, альтернативные варианты перелёта. Сами же полётные программы в Минск из Перми и Екатеринбурга перенесены на весну 2023 года.

Напомним, первым анонсировал прямые рейсы от Перми до Минска и обратно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в июле этого года.

Затем пресс-служба аэропорта Большое Савино сообщала, что авиабилеты появились в продаже. Планировалось, что прямые рейсы в столицу Белоруссии будут выполняться по средам и воскресеньям, а часть перелётов субсидируется.

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