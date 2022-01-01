Максим Артамонов
«Уральские авиалинии» отменили прямые рейсы из Перми в Минск
Продажа билетов приостановлена
Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила отменить ранее запланированную программу регулярных перелётов Пермь—Минск. Точные сроки отмены рейсов пока не определены.
В пресс-службе аэропорта Большое Савино «Новому компаньону» сообщили, что в авиакомпании не уточнили причину отмены.
Напомним, ранее стало известно, что с 26 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит регулярную полётную программу из Перми в Минск. Пресс-служба аэропорта Большое Савино тогда пояснила, что авиабилеты уже есть в продаже, а для поездки не потребуется ни виза, ни загранпаспорт.
Планировалось, что прямые рейсы в столицу Белоруссии будут выполняться по средам и воскресеньям, а часть перелётов субсидируется.
Анонс прямого сообщения между Пермью и Минском делал сам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле этого года.
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