Пермякам напомнили о старте регулярных рейсов в Минск Поделиться Твитнуть

С 26 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению регулярной полётной программы из Перми в Минск. Об этом напомнили в пресс-службе аэропорта Большое Савино, отметив, что авиабилеты уже в продаже (их можно купить на сайте www.uralairlines.ru и в авиакассах), а для поездки не потребуется ни виза, ни загранпаспорт.

Прямые рейсы в столицу Белоруссии будут выполняться по средам и воскресеньям.

Часть перелётов субсидируется.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие прямых авиарейсов из Перми в Минск по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле этого года.

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