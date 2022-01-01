Елена Синица Минфин: сокращать расходы на юбилей Перми не планируется На мероприятия к 300-летию города заложено порядка 1,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На данный момент сокращать расходы на празднование 300-летия Перми не планируется. Об этом сообщила глава краевого минфина Екатерина Тхор на инфраструктурном комитете регионального парламента.

По её словам, согласно указу президента, мероприятия, которые проводятся в сфере культуры, спорта, образования и молодёжной политики, должны быть сохранены.





«Непосредственно само празднование? Будем смотреть по ситуации в следующем году и принимать какие-то решения. Пока объём расходов планируем сохранить. Если что-то пойдёт не так, финансирование, безусловно, будет приостановлено», — сказала Екатерина Тхор.





В целом на мероприятия в связи с юбилеем краевой столицы в бюджете заложено порядка 1,1 млрд руб.





Напомним, ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что городские власти откажутся от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. При этом Ледовый городок будет работать, но «в более спокойном режиме».





В то же время, пермяки начали подписывать петицию с призывом отказаться от строительства Ледового городка в этом году.

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