Максим Артамонов Пермяки написали петицию против строительства ледового городка Они считают, что деньги на его строительство лучше направить мобилизованным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальной сети «ВКонтакте» появилась петиция с призывом отказаться от строительства ледового городка в этом году. Авторы обращения считают, что те деньги, которые планируется выделить на возведение городка, нужно перенаправить мобилизованным жителям Пермского края. Обращение уже подписали более 920 человек.





«При проведении мобилизации в Пермском крае власть не проявила должного участия к обеспечению мобилизованных всеми необходимыми вещами. Граждане вынуждены были самостоятельно собирать аптечки, приобретать вещи первой необходимости, одежду», — говорится в петиции.





В то же время на строительство ледового городка и его обслуживание город потратит почти 30 млн руб.





Напомним, на фоне продолжающейся мобилизации в России за отмену праздничных новогодних мероприятий высказались 48% пермяков. За отмену новогодних массовых увеселений выступают 58% женщин и 41% мужчин.





Кроме того, 17 октября глава Перми Алексей Дёмкин заявил , что городские власти откажутся от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. При этом ледовый городок будет работать, но «в более спокойном режиме».





Новогодний комплекс на эспланаде планируется смонтировать с 7 ноября до 27 декабря этого года. Ледовый городок будет работать с 28 декабря 2022 года по 19 февраля 2023 года. А с 20 февраля по 6 марта следующего года его должны демонтировать. Стоимость контракта составляет 29 млн 750 тыс. руб.

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