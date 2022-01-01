Фильм «Сердце пармы» за два уикенда заработал 313,1 млн рублей И остаётся лидером российского кинопроката Поделиться Твитнуть

Фильм «Сердце пармы» за два уикенда заработал 313,1 млн руб. и остаётся лидером российского кинопроката. Об этом сообщается на сайте Kinobusiness.com.

Напомним, за первый уикенд картина Антона Мегердичева, снятая по мотивам романа Алексея Иванова, заработала 131,8 млн руб. Фильм «Сердце пармы» также установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми.

Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

Бюджет «Сердца пармы» составил 714,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что сервис 2ГИС нанёс на карту основные места съёмок фильма «Сердце пармы».

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