Максим Артамонов Во время спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Юрлы Ему было 27 лет Поделиться Твитнуть

На территории Украины во время специальной военной операции был убит уроженец Юрлы сержант Михаил Бачев. Он родился в ноябре 1995 года в деревне Большая Половина. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях. На территории Украины во время специальной военной операции был убит уроженец Юрлы сержант Михаил Бачев. Он родился в ноябре 1995 года в деревне Большая Половина. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях.





С 2015 года Михаил проходил службу по контракту и с самых первых месяцев принимал участие в специальной операции, отмечается в официальном сообщении властей. Как именно он погиб и когда, чиновники не уточняют.





Похороны состоятся 12 октября в Юрле.









Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу (на 21 сентября), потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, российских военных погибло в 10 раз меньше, чем украинских.

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