Максим Артамонов

Во время спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Юрлы

Ему было 27 лет

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Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа На территории Украины во время специальной военной операции был убит уроженец Юрлы сержант Михаил Бачев. Он родился в ноябре 1995 года в деревне Большая Половина. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях.

С 2015 года Михаил проходил службу по контракту и с самых первых месяцев принимал участие в специальной операции, отмечается в официальном сообщении властей. Как именно он погиб и когда, чиновники не уточняют.

Похороны состоятся 12 октября в Юрле.

Напомним, сегодня стало известно о гибели ещё трёх военнослужащих их Пермского края — Николая Ларионова из Александровска, Валентина Утробина из Кочёвскго муниципального округа и Максима Постаногова из Карагая. Всех их похоронят 12 октября.

Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу (на 21 сентября), потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, российских военных погибло в 10 раз меньше, чем украинских.

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