В ходе военной спецоперации на Украине погиб доброволец из Карагайского округа
Максиму Постаногову было 40 лет
В ходе военной спецоперации погиб житель Карагайского муниципального округа Пермского края Максим Постаногов, об этом сообщили в окружной администрации.
«В ходе военного конфликта на Украине он не смог оставаться в стороне и добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима», — говорится в сообщении.
О дате и времени траурного митинга будет сообщено дополнительно.
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