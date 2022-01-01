В ходе военной спецоперации на Украине погиб доброволец из Карагайского округа Максиму Постаногову было 40 лет Поделиться Твитнуть

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В ходе военной спецоперации погиб житель Карагайского муниципального округа Пермского края Максим Постаногов, об этом сообщили в окружной администрации.

«В ходе военного конфликта на Украине он не смог оставаться в стороне и добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима», — говорится в сообщении.

О дате и времени траурного митинга будет сообщено дополнительно.

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