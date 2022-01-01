Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Александровска Его похоронят 12 октября Поделиться Твитнуть

Как сообщает администрация Александровска в официальной группе в социальных сетях, 28 сентября во время специальной военной операции на Украине погиб механик-водитель танка рядовой Николай Ларионов, 1974 г.р. Как сообщает администрация Александровска в официальной группе в социальных сетях, 28 сентября во время специальной военной операции на Украине погиб механик-водитель танка рядовой Николай Ларионов, 1974 г.р.





Более 20 лет он работал в структуре МВД. Его похороны состоятся 12 октября.





Напомним, в конце июня также стало известно , что в спецоперации на территории Украины погиб житель Александровского МО Пермского края Данил Калиндин. Молодому человеку было всего 22 года — он родился в 2000 году в п. Всеволодо-Вильва. Служил по контракту, был разведчиком-гранатомётчиком.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу (на 21 сентября), потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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