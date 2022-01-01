На Украине погиб разведчик из Всеволодо-Вильвы Данилу Калиндину было 22 года Поделиться Твитнуть

Данил Калиндин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Александровского МО Пермского края Данил Калиндин .

Он родился в 2000 году в посёлке Всеволодо-Вильва. Служил по контракту, был разведчиком-гранатомётчиком.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — говорится в официальном сообщении окружной администрации.

О дате похорон Данила Калиндина будет сообщено дополнительно.

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