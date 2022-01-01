Максим Артамонов Во время спецоперации РФ на территории Украины погиб военнослужащий из Кочёво Ему было 43 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кочевского муниципального округа

Как сообщает администрация Кочёвского муниципального округа на своей официальной странице в соцсетях, 1 октября на территории Украины погиб уроженец села Юксеево Валентин Утробин.





Мужчине было 43 года. Чиновники приносят свои соболезнования родным погибшего. При каких обстоятельствах он погиб, в местной администрации не уточнили. Прощание в военнослужащим состоится 12 октября в с. Юксеево.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу (на 21 сентября), потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.