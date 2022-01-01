Максим Артамонов В минстрое заявили, что отставания при строительстве инфекционной больницы в Перми нет Министр Андрей Коломгоров сообщил об этом на заседании правительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров прокомментировал информацию об отставании от графика при строительстве новой инфекционной больницы. Во время заседания регионального правительства глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что он читал в СМИ, у районной прокуратуры «есть какие-то претензии по срокам».





По словам Колмогорова, министерство попросило подрядчика предоставить в краевые минстрой и управление капстроительства копии вынесенного прокуратурой предостережения, но документы пока не поступили.





«Фактов отклонения от графика нет. Более того, мы и с инспекцией государственного строительного надзора, у которого расписаны все этапы, подтверждаем, что отставания нет»,— пояснил чиновник.





Напомним, в конце прошлой недели прокуратура Индустриального района Перми провела выездную проверку на объекте. По её итогам надзорное ведомство пришло к выводу, что строительство новой инфекционной больницы отстаёт от установленных сроков. Позже в краевом минстрое заявили , что «незначительные отставания по некоторым видам работ при возведении краевой инфекционной больницы никак не влияют на основной ход строительства и итоговые сроки завершения работ». В ведомстве пояснили, что сейчас на объекте одновременно возводят новый административный и основной лечебный корпусы, а «в последнем никакого отставания не наблюдается».





Новая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми. Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса. Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в ноябре 2023 года.









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