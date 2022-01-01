Максим Артамоновкорреспондент
В Перми прокуратура выявила отставание в сроках сдачи инфекционной больницы
Подрядчика предупредили об ответственности
В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло предостережение строительной компании ООО «ЖБК-Строй» о недопущении срыва сроков при строительстве объекта.
Напомним, новая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми. Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.