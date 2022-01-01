Максим Артамонов корреспондент В Перми прокуратура выявила отставание в сроках сдачи инфекционной больницы Подрядчика предупредили об ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство новой инфекционной больницы в Перми, которую власти хотят ввести в эксплуатацию в сентябре следующего года, отстает от установленных сроков. Так посчитали в прокуратуре Индустриального района Перми после выездной проверки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло предостережение строительной компании ООО «ЖБК-Строй» о недопущении срыва сроков при строительстве объекта.

Напомним, новая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми. Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса.

Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в третьем квартале 2023 года.





В начале сентября стало известно , что строительство нового корпуса инфекционной больницы подорожало до 5,4 млрд руб. Удорожание работ в краевом минстрое объяснили тем, что в проект были внесены изменения.









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