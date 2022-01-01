Максим Артамонов Власти прокомментировали выводы прокуратуры об отставании строительства инфекционной больницы в Перми Чиновники считают, что в целом работы идут по плану Поделиться Твитнуть

В краевом минстрое считают, что «незначительные отставания по некоторым видам работ при возведении краевой инфекционной больницы никак не влияют на основной ход строительства и итоговые сроки завершения работ». Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональных властей.





В ведомстве пояснили, что сейчас на объекте одновременно возводят новый административный и основной лечебный корпусы, а «в последнем никакого отставания не наблюдается».





«Работы по административному корпусу также идут по графику. Был небольшой сбой с установкой дверей и отделкой крылец. Произошло это из-за изменения сроков поставки комплектующих и материалов. Более того, некоторые работы по внутренней отделке помещений здесь выполняются с опережением сроков. Например, внутренние электрические сети и системы вентиляции смонтированы более чем на 50%», — сообщили в пресс-службе краевых властей.





При этом в минстрое заявили, что «документальное предостережение прокуратуры Индустриального района ни подрядчик, ни краевое УКС не получали».





Напомним, в конце прошлой недели прокуратура Индустриального района Перми провела выездную проверку на объекте. По её итогам прокуратура пришла к выводу, что строительство новой инфекционной больницы отстаёт от установленных сроков. Строительной компании ООО «ЖБК-Строй» было внесено предостережение.





Новая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми. Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса. Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в третьем квартале 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.