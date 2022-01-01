Губернатор Прикамья посетит мобилизованных жителей края в Тюмени и Свердловской области Поездка Дмитрия Махонина состоится в выходные Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин лично посетит мобилизованных жителей края в учебных центрах в Еланском гарнизоне Свердловской области и в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Поездка состоится в ближайшие выходные. Об этом глава региона рассказал во время заседания правительства Пермского края.

Напомним, ранее в учебных центрах Свердловской и Тюменской областей побывал региональный министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. По итогам этой проверки губернатор признал, что с мобилизованными пермяками «были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов». Но сейчас «все вопросы решены».

Губернатор поручил краевому минфину предусмотреть средства на необходимые вещи для мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 октября, из Тюменской области в зону боевых действий отправился спецбатальон «Ермак». Он был сформирован из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края.









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