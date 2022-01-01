Елена Синица Губернатор поручил краевому минфину предусмотреть средства на необходимые вещи для мобилизованных Список необходимого составит краевой минтербез Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минфину предусмотреть средства на необходимые вещи для мобилизованных. Об этом Махонин сообщил в своих социальных сетях.

Он отметил, что список необходимых им вещей составит министерство безопасности.





«Важно, чтобы призывники из Пермского края были обеспечены всем необходимым до отправки в зону специальной военной операции. Прошу подготовить предложения относительно того, чем ещё нужно укомплектовать каждого мобилизованного. Дам поручения минфину выделить ассигнования, министерству промышленности — обеспечить всем необходимым», — сказал Махонин.





Он также добавил, что прикамским батальонам «Парма» и «Молот» продолжат помогать с вещами и амуницией.





Ранее сообщалось, что часть мобилизованных жителей Пермского края вернётся в регион из-за состояния здоровья.

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