Елена Синица

Губернатор поручил краевому минфину предусмотреть средства на необходимые вещи для мобилизованных

Список необходимого составит краевой минтербез

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мобилизация отправка 7

  Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минфину предусмотреть средства на необходимые вещи для мобилизованных. Об этом Махонин сообщил в своих социальных сетях.

Он отметил, что список необходимых им вещей составит министерство безопасности.

«Важно, чтобы призывники из Пермского края были обеспечены всем необходимым до отправки в зону специальной военной операции. Прошу подготовить предложения относительно того, чем ещё нужно укомплектовать каждого мобилизованного. Дам поручения минфину выделить ассигнования, министерству промышленности — обеспечить всем необходимым», — сказал Махонин.

Он также добавил, что прикамским батальонам «Парма» и «Молот» продолжат помогать с вещами и амуницией.

Ранее сообщалось, что часть мобилизованных жителей Пермского края вернётся в регион из-за состояния здоровья.

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