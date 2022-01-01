Экс-зампреда правительства Прикамья Елену Лопаеву оставили под домашним арестом Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном райсуде Перми принято решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой. Арест продлён до 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода Елена Лопаева была арестована. Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере.

По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора фонда, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

До июня 2022 года Лопаева находилась в СИЗО, затем ей была изменена мера пресечения на домашний арест. Адвокаты отметили, что Елена Лопаева испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и, находясь в СИЗО, не может нормально питаться. Также они обратили внимание на то, что Лопаева заключила соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

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