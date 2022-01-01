В инспекции труда заработала «горячая линия» для мобилизованных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госинспекция труда в Пермском крае открыла «горячую линию» по соблюдению прав мобилизованных работников. Об этом сообщает «Рифей».

Получить консультацию по вопросам норм трудового законодательства мобилизованные работники и работодатели могут по тел. 8 (342) 298-01-50 ежедневно, без выходных, с 9 до 21 часа.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. С 26 по 30 сентября из Пермского края было отправлено несколько эшелонов резервистов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Прикамья открыла «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации.

Кроме того, при Минобороне заработала «горячая линия» для родственников мобилизованных. Граждане могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих.





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