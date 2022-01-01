ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» возглавил Александр Власов Ранее он был начальником городского департамента ЖКХ Поделиться Твитнуть

Александр Власов

Пресс-служба Пермской городской думы

Экс-глава департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов с 3 октября стал директором ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на региональный минтранс.

Власов сменил на посту Михаила Бобкова, возглавлявшего ГКУ с марта 2021 года.

«Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (учредитель — министерство транспорта) был создан в 2000 году и занимается решением вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений в регионе.

До 30 сентября Александр Власов руководил департаментом ЖКХ администрации Перми. Сейчас обязанности руководителя исполняет первый заместитель начальника ведомства Олег Белоусов. В дальнейшем ожидается, что департамент ЖКХ возглавит Станислав Баскаков — ныне директор МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).

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