Максим Артамонов корреспондент Глава краевого минтербеза поедет в учебный центр Тюмени для проверки условий размещения мобилизованных пермяков Такое поручение чиновнику дал губернатор Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов съездит в Тюменскую область, чтобы узнать, как разместились там мобилизованные пермяки. Об этом в интервью, опубликованном телеграм-каналом «Компрос», заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Губернатор не уточнил дату поездки.





Чиновник также рассказал, что уже разговаривал с губернатором Тюменской области и обсудил, как обеспечивается размещение жителей Пермского края. По мнению Дмитрия Махонина, «пока каких-то сложных проблем нет, там организовано всё хорошо, на самом высоком уровне».





«Мы должны понимать, что это время, когда у нас, к сожалению, есть псевдоправдозащитники и человекозащитники, которые под этой благой деятельностью, по сути дела, распространяют фейковые новости, дискредитируя процесс мобилизации. Надо верить только официальным источникам информации и понимать, что страна испытывает сейчас непростые времена. Нам надо сплотиться вокруг всех решений, которые объявил президент, и вокруг той политики, которую государство проводит», — пояснил Махонин.





Напомним, 29 сентября на заседании регионального правительства глава Прикамья поручил министру территориальной безопасности Пермского края Виктору Батмазову съездить в посёлок Елань, где находятся мобилизованные из нашего региона, и лично проверить условия их содержания.





Накануне в социальных сетях в группе «ЧП Березники» был опубликован пост, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром.





В пресс-службе губернатора назвали это «фейком». Однако позже глава региона признал , что с мобилизованными пермяками, которых отвезли в Елань, были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. Сейчас, по мнению Махонина, все вопросы решены.

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