Число жертв аварии на пл. Маркса в Перми увеличилось Состояние скончавшейся 82-летней женщины врачи оценивали как тяжёлое Поделиться Твитнуть

ДТП на пл. Карла Маркса

Максим Артамонов

В Перми скончалась 82-летняя женщина, получившая тяжёлые травмы в ДТП на пл. Карла Маркса 24 сентября, об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Таким образом, количество жертв автомобильной аварии выросло до двух человек: на месте ДТП до приезда скорой скончалась 85-летняя пенсионерка.

В настоящий момент в больнице в тяжёлом состоянии находится ещё одна пострадавшая — 32-летняя женщина.

Ранее в минздраве сообщали, что получивший лёгкие повреждения 70-летний мужчина, отказался от госпитализации на месте ДТП.

Напомним, в субботу, 24 сентября, в 9:55 водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса», где стояли несколько человек.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, водителю 1952 г.р. стало плохо за рулём. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя автомобиля не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.