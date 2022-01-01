Двое пострадавших в ДТП на пл. Карла Маркса в Перми находятся в тяжёлом состоянии Один из раненых от госпитализации отказался Поделиться Твитнуть

ДТП на пл. Карла Маркса

Максим Артамонов

В минздраве Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП на пл. Карла Маркса в Перми. Сообщается, что женщины 32 и 82 лет находятся в тяжёлом состоянии. А получивший лёгкие повреждения 70-летний мужчина отказался от госпитализации ещё на месте дорожной аварии.

Напомним, в субботу, 24 сентября, в 9:55 водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса».

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, водителю 1952 г.р. стало плохо за рулём. В результате аварии один человек погиб (женщина-пенсионерка 85 лет), трое получили ранения. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя автомобиля не было.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.