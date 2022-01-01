В центре Перми автомобиль протаранил остановку общественного транспорта Один человек погиб, трое госпитализированы Поделиться Твитнуть

ДТП на пл. Карла Маркса

Максим Артамонов

В субботу, 24 сентября, в 9:55 в центре Перми произошло серьёзное ДТП. На площади Карла Маркса автомобиль Nissan Qashqai при повороте с ул.Чернышевского на ул.Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, водителю 1952 года рождения стало плохо за рулём. В результате аварии один человек погиб (женщина-пенсионерка), трое получили ранения. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

ДТП на пл. Карла Маркса

Максим Артамонов

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