Максим Артамонов корреспондент Главам муниципалитетов Прикамья выдали инструкции по мобилизации Сборы организовало региональное министерство тербезопасности Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Пермском крае 22 сентября состоялись инструкторско-методические сборы с руководителями призывных комиссий и главами муниципальных образований. На встрече министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов дал чиновникам инструкции по поводу объявленной в стране частичной мобилизации.

«Министр, используя политическую карту мира, рассказал о необходимости мобилизации, объявленной президентом страны, целях, ходе и прогнозах проводимой специальной военной операции, а также акцентировал важные моменты в политической жизни нашего государства», — сообщается на официальной странице министерства в соцсети ВКонтакте.

Чиновник также повторил заявление краевых властей о том, что правительство края «окажет всю необходимую поддержку военкоматам по выполнению мобилизационных задач, поставленных региону президентом РФ Владимиром Путиным».

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале частичной мобилизации. Призывать будут тех, кто состоит в запасе или проходил службу в рядах Вооружённых сил.





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