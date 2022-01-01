Елена Синица Минстрой всё ещё планирует переезд животных в новый зоопарк Перми в октябре План переезда могут утвердить на ближайшем совещании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом министерстве строительства сообщили, что часть животных всё-таки могут перевезти в новый пермский зоопарк в октябре 2022 года.

«Строительство зоопарка ведётся в рамках утверждённого графика, при котором перевоз животных запланирован в октябре. К этому времени необходимые здания будут подготовлены для приёма животных», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.





В министерстве также добавили, что на днях состоится совещание, где ещё раз со всеми участниками подробно обсудят и утвердят план мероприятий по переезду. В частности, будет решено, каких животных можно перевозить.





В ведомстве уточнили, что переезд также необходим для адаптации животных на новой площадке.





«Опыт переездов других зоопарков показал необходимость, устройства дополнительных вольеров — под особенности каждого животного», — пояснили в минстрое.





На данный момент ведётся строительство первой очереди. Работы идут внутри зданий, мотнируются системы электроснабжения, отопления и вентиляции.





Ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявлял, что переезд животных в новый зоопарк на Нагорном этой осенью не состоится





Кроме этого, стало известно, что после переезда зоопарк из муниципальной собственности может быть передан в краевую.

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