Переезд животных в новый зоопарк откладывается Этой осенью планировали перевезти половину коллекции Поделиться Твитнуть

Переезд части животных в новый зоопарк на Нагорном этой осенью не состоится. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он отметил, что строительство нового объекта идёт приличными темпами, многие здания находятся в высокой степени готовности, однако перевезти часть коллекции зверинца в новые вольеры в этом году, скорее всего, не получится.

«Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время», — объяснил глава города. Вместе с тем, Алексей Дёмкин выразил надежду, что уже в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый зоопарк.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью в новый пермский зоопарк будет перевезена примерно половина животных.

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