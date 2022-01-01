Губернатор приказал привлечь ещё больше рабочих на строительство пермского зоопарка Названа дата окончания долгостроя Поделиться Твитнуть

В ходе инспекционного выезда на строительство пермского зоопарка губернатор Пермского края Дмитрий Махонин указал на необходимость увеличение числа рабочих на объекте. По его словам, к работам необходимо привлечь ещё 50-100 человек.

«На сегодняшний день мы выбрались из того вороха проблем, которые были. Сейчас есть вся необходимая документация, есть финансирование — остаётся только строить», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Напомним, в июне на стройплощадке было задействованы около 250 специалистов, в июле количество строителей возросло до 300-350 человек.

Как рассказал главный инженер подрядчика «Энергокомплекс» Алексей Ещенко, сейчас на площадке активно ведётся строительство тех объектов, которые уже осенью должны быть готовы к переезду части коллекции из старого зоопарка (планируется перевезти примерно половину всех животных).

В минстрое Прикамья уточнили, что на текущий момент активная стадия строительства идёт по 26 объектам из 56. Готовность по ним составляет от 50 до 98%.

По словам генподрядчика, в октябре этого года должен быть завершен первый этап возведения объекта. Второй этап будет сдан в мае 2023 года — в рамках него подразумевается достройка остальных зданий и переезд оставшихся животных.

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