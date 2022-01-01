Губернатор распорядился увеличить количество рабочих на строительстве пермского зоопарка Работы ведутся без отставания от графика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провёл совещание, посвящённое ходу строительства в Перми нового зоопарка, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам и.о. руководителя УКСа Александра Лозовского, на стройплощадке сейчас трудится порядка 250 человек. Основные работы ведутся на административном здании, хозяйственных постройках и тематических группах «Лесная мозаика», «Страна гор» и «Тропический рай». Их готовность составляет от 30 до 98%. Работы ведутся без отставания от графика

Всего на текущий момент в активной стадии строительства 23 объекта, причём 12 из них построены на месте демонтированных зданий и вольеров, признанных непригодными для эксплуатации. Ещё по 33 объектам ведётся подготовительная работа.

По итогам совещания губернатор поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке до 300-350 человек «для возможности выполнения «сезонных» работ».

Напомним, осенью 2022 года должна начаться транспортировка животных в новый зоопарк. Полностью объект планируется сдать в 2023 году.

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