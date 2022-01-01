Пермский зоопарк может быть передан в краевую собственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации губернатора Пермского края удивлены заявлением главы Перми Алексея Дёмкина о невозможности начала переезда зоопарка на новую площадку в этом году. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«На следующей неделе у губернатора запланировано совещание по этой теме с участием, в том числе, и руководителей городской администрации. На нём как раз будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер для того, чтобы начать переезд зоопарка на новое место до конца 2022 года, — отметил собеседник издания.

Он также сообщил, что после переезда зоопарк из муниципальной собственности может быть передан в краевую.

Напомним, о том, что переезд части животных в новый зоопарк на Нагорном этой осенью не состоится, в ходе прямой линии сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он отметил, что строительство нового объекта идёт приличными темпами, многие здания находятся в высокой степени готовности, однако перевезти часть коллекции зверинца в новые вольеры в этом году, скорее всего, не получится.

«Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время», — объяснил глава города.

Ранее сообщалось, что осенью в новый пермский зоопарк будет перевезена примерно половина животных.

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