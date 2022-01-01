В Перми отменён концерт рок-группы Louna Поделиться Твитнуть

Louna / фото: vagonka.net

Российская рок-группа Louna сообщила об отмене концерта в Перми, который должен был состояться 6 ноября, об этом сообщает ВЕТТА.

«По независящим от нас и от организаторов причинам наши концерты в Кирове, Ижевске и Перми отменены», - цитирует издание пост музыкантов в соцсетях.

Фанатам обещают вернуть деньги за купленные на концерт билеты.

Напомним, группа входит в якобы существующий неофициальный «черный список» музыкантов, которые негативно высказались о военной спецоперации России на Украине.

Ранее в Перми были отменены концерты групп «Сплин» и «Машина времени». А концерт Anacondaz в Перми сорвали полицейские. Сейчас музыканты пытаются судиться с местными властями.

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