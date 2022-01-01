В Перми отменён концерт рок-группы Louna
Российская рок-группа Louna сообщила об отмене концерта в Перми, который должен был состояться 6 ноября, об этом сообщает ВЕТТА.
«По независящим от нас и от организаторов причинам наши концерты в Кирове, Ижевске и Перми отменены», - цитирует издание пост музыкантов в соцсетях.
Фанатам обещают вернуть деньги за купленные на концерт билеты.
Напомним, группа входит в якобы существующий неофициальный «черный список» музыкантов, которые негативно высказались о военной спецоперации России на Украине.
Ранее в Перми были отменены концерты групп «Сплин» и «Машина времени». А концерт Anacondaz в Перми сорвали полицейские. Сейчас музыканты пытаются судиться с местными властями.
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