Отопление в Перми подано в 73% социальных объектов В работу запущено 649 км теплосетей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным на 15 сентября, в Перми тепло запущено в 354 объекта соцсферы: 69 школ, 50 детских садов, 19 учреждений физической культуры и спорта, 11 учреждений культуры и 205 объектов здравоохранения. Это составляет 73% от числа объектов социального назначения. Об этом сообщили в мэрии.

В работу уже запущено 649,2 км теплосетей, 160 центральных тепловых пунктов и 32 котельные.

Напомним, отопление в объекты социальной сферы начали подавать 9 сентября, а с 19 сентября батареи начнут нагреваться в жилых домах.

В районных администрациях и городском департаменте ЖКХ с 15 сентября заработали «горячие линии» по вопросам начала отопительного сезона.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о выявленных проблемах запуска отопления в Горнозаводском округе.

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