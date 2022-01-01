Отопительный сезон в Перми начнётся 9 сентября С этой даты батареи начнут нагреваться в детсадах, школах и больницах Поделиться Твитнуть

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Глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе.

«Традиционно не ждём нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, с 19 сентября — в дома», — добавил в telegram-канале Алексей Дёмкин.

Он также отметил, что с учётом рельефности нашего города процесс запуска тепла может занять две-три недели.

Отметим, что в муниципалитетах Прикамья начало отопительного сезона запланировано в разные сроки. Например, в Березниках он начнётся 8 сентября, а в Соликамске - 12 сентября.

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