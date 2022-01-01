С 15 сентября в Перми заработают «горячие линии» по вопросам подачи тепла Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в районных администрациях и в городском департаменте ЖКХ с 15 сентября начнут работу «горячие линии» по запуску отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, пока подача тепла 9 сентября стартовала только в объекты социальной сферы (на данный момент отопление уже есть в 56 школах и детских садах и 14 учреждениях физической культуры и спорта), в жилых домах батареи начнут нагреваться с 19 сентября.

При обращении на «горячие линии» необходимо назваться, точно сообщить адрес помещения, где возникла проблема с теплом, кратко описать проблему, сообщить дату и номер заявки в управляющую и ресурсоснабжающую организацию.

Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

Получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00) по следующим телефонам:

— Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

— Индустриальный район 227-94-14;

— Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

— Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

— Мотовилихинский район 260-37-77;

— Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;

— Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

— п. Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.

Также с 15 сентября начинает работать специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по тел. 212-77-59.

Звонки также будут принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (тел. 270-00-40) и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» (тел. 259-39-98, для юрлиц — 259-06-71).

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