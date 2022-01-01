Начало отопительного сезона в Горнозаводском округе под угрозой срыва Прокуратура выдала предостережения главе администрации и директору коммунального предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Горнозаводске Пермского края прокурор объявил предостережения главе округа и директору МУП «Тепловод» в связи с ненадлежащей подготовкой объектов теплоснабжающего комплекса к отопительному сезону. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Установлено, что на 7 сентября на участках трубопровода к котельной № 7 в рабочем посёлке Пашия Горнозаводского округа не устранены порывы, не заменена запорная арматура. Кроме того, МУП «Тепловод» не заключило договор на поставку газа для услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Всё это может повлечь срыв своевременного запуска отопления и нарушить права граждан на получение коммунальной услуги по отоплению надлежащего качества.

Ситуация взята на особый контроль прокуратурой района.

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