Следователь по делу экс-руководителя Пермского краевого УФССП пошёл на повышение
Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по городу Березники СУ СКР по Пермскому краю назначен полковник юстиции Алексей Чушников. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее эту должность занимал вышедший на пенсию Руслан Саитов.
Издание напоминает, что Алексей Чушников ранее работал в отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В частности, в его производстве находились дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова и экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая.
Дело Игоря Кожевникова рассмотрит суд Пермского района, а Сергей Мурай в июне 2022 года приговорён к 11 годам лишения свободы.
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