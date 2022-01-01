Следователь по делу экс-руководителя Пермского краевого УФССП пошёл на повышение Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по городу Березники СУ СКР по Пермскому краю назначен полковник юстиции Алексей Чушников. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее эту должность занимал вышедший на пенсию Руслан Саитов.

Издание напоминает, что Алексей Чушников ранее работал в отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В частности, в его производстве находились дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова и экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая.

Дело Игоря Кожевникова рассмотрит суд Пермского района, а Сергей Мурай в июне 2022 года приговорён к 11 годам лишения свободы.

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