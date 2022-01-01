Дело Игоря Кожевникова будет рассматривать Пермский районный суд Бывший главный судебный пристав Прикамья обвиняется в коррупционных преступлениях Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В пятницу, 19 августа, судья Пермского краевого суда вынес постановление о направлении уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова для рассмотрения по существу в Пермский районный суд. Об этом сообщает телеграм-канал краевого суда.

Напомним, Игорь Кожевников обвиняется в коррупционных преступлениях (получение взяток и мошенничество).

Следствием установлено, что с февраля 2017-го по июнь 2018 года обвиняемый, действуя в составе группы, совершил действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП на сумму не менее 222 млн руб. и дальнейшим их перечислением на различные банковские счета для обналичивания.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила более 15 млн руб. В этот же период Кожевниковым было организовано хищение путём мошенничества более 3 млн руб.

Сам Игорь Кожевников вину не признаёт, заявляя, что его оговорили подчинённые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.