Уголовное дело бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю направлено в суд Игорь Кожевников обвиняется в получении взяток на сумму более 15 млн руб. Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело бывшего руководителя регионального УФССП России Игоря Кожевникова. Он обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что Кожевников может быть признан виновным в совершении 11 преступлений — в основном это получение взяток и мошенничество.

Следствием установлено, что с февраля 2017 года по июнь 2018 года в Перми обвиняемый, действуя в составе группы, совершил действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП на сумму не менее 222 млн. руб. и дальнейшим их перечислением на различные банковские счета для обналичивания.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила более 15 млн руб. В этот же период Кожевниковым было организовано хищение путём мошенничества более 3 млн руб.

Также сообщается, что лица, являвшиеся посредниками или передавшими взятки обвиняемому, тоже привлечены к уголовной ответственности.

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