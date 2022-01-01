Фонд развития Пермского края вошёл в состав учредителей ООО «Окулова 4» Компания построит гостиницу на месте ВКИУ Поделиться Твитнуть

В состав учредителей ООО «Окулова 4» (занимается реализацией проекта по реконструкции здания ВКИУ в гостиницу) вошёл Фонд развития Пермского края (ФРПК), об этом сообщается в телеграм-канале фонда.

ФРПК внёс в общество 110 млн руб., такую же сумму внесла и корпорация «Туризм.РФ», тем самым существенно увеличив размер уставного капитала и изменив доли участников. Сейчас Корпорации развития Пермского края (КРПК) принадлежит 52,54%, а ФРПК и корпорации «Туризм.РФ» - по 23,72% соответственно. Изменения связаны с заключённым в июне этого года соглашением между «Туризм.РФ», ФРПК и КРПК.

ООО «Окулова 4» создано в июле 2021 году специально под строительство гостиницы во ВКИУ. В мае 2022 года АО «Корпорация Туризм.РФ» начало процедуру вхождения в уставный капитал общества и подтвердило свои намерения выступить соинвестором реконструкции здания казарм бывшего военного института.

Проектно-изыскательные работы по реконструкции за 38,7 млн руб. выполнит ООО «Монолит «М» из Санкт-Петербурга. Точная сумма реконструкции будет известна после разработки проектно-сметной документации, но не должна превышать 1,8 млрд руб.

Завершить строительство гостиницы планируется к концу 2024 года.

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