Елена Синица В Перми определили проектировщика гостиницы на месте ВКИУ ООО «Монолит М» выполнит работы за 38,7 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектно-изыскательные работы по реконструкции бывшего корпуса ВКИУ в гостиницу выполнит ООО «Монолит М». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Организация выполнит работы за 38,7 млн руб.





Напомним , подрядчик должен уточнить площадь здания в 10 тыс. 635 кв. м, а затем спроектировать реконструкцию корпуса. В планируемой гостинице должно быть 185 номеров (со второго по пятый этаж). На первом этаже должны разместиться входная группа с рецепцией, ресторан, лаунж-зона с баром, бизнес-центр с конференц-залом и переговорными комнатами, фитнес-центр и SPA-центр. На парковке у гостиницы должно быть спроектировано размещение зарядного устройства для автомобилей с электродвигателями.

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