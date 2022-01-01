Мария Сыропятова Проектирование реконструкции бывшего здания ВКИУ под гостиницу оценено в 40 млн руб. Проект может быть готов в 2023 году Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 4

Константин Долгановский

ООО «СЗ «Окулова, 4» объявило конкурс на проектные работы по реконструкции корпуса бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4) под гостиницу. Начальная (максимальная) стоимость работ — 39 млн 899 тыс. руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 17 августа 2022 года.

Сроки выполнения работ — чуть более восьми месяцев с даты заключения договора.





Согласно техническому заданию, потенциальный подрядчик должен уточнить площадь здания в 10 тыс. 635 кв. м, а затем спроектировать реконструкцию корпуса. В планируемой гостинице должно быть 185 номеров (со второго по пятый этаж). На первом этаже должны разместиться входная группа с рецепцией, ресторан, лаунж-зона с баром, бизнес-центр с конференц-залом и переговорными комнатами, фитнес-центр и SPA-центр. На парковке у гостиницы должно быть спроектировано размещение зарядного устройства для автомобилей с электродвигателями.

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