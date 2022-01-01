Госкорпорация «Туризм.РФ» выступит соинвестором реконструкции гостиничного комплекса в Перми Инфраструктурный проект реализуется в здании казарм бывшего военного института по ул. Окулова, 4 Поделиться Твитнуть

Советом директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» поддержано решение об участии компании в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Окулова 4». Таким образом «Туризм.РФ» начал процедуру вхождения в уставный капитал общества и подтвердил свои намерения выступить соинвестором реконструкции здания казарм бывшего военного института в четырехзвёздочную гостиницу. Об этом сообщили в КРПК (реализует проект реконструкции здания бывшего ВКИУ).

Как сообщил гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов, доля корпорации не будет превышать 49%. После завершения проекта инвестор сможет выкупить долю корпорации по рыночной стоимости. Средства предполагается вложить в создание новых туристических объектов.

Гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков сообщил о деталях инвестиционного проекта. По его словам, номерной фонд новой гостиницы составит 185 номеров, реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, объём инвестиций в объект будет уточнён после госэкспертизы проектной документации.

Генеральный директор ООО «Окулова, 4» Иван Малахов сообщил, что в мае компания изменила основной вид использования земельного участка на «гостиничное обслуживание», сейчас ведётся подготовка к проектированию гостиницы и строительно-монтажным работам. Дальнейшее вовлечение корпорации в проект пройдёт в течение двух месяцев с учётом согласования итоговых показателей по проекту.

Напомним, инвестсоглашение между КРПК и «Туризм.РФ» по проекту реконструкции объекта было подписано в 2021 году.





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