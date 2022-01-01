Директор курорта «Губаха» возглавит строительство гостиницы в бывшем корпусе ВКИУ Иван Малахов назначен на должность руководителя ООО «СЗ «Окулова, 4» Поделиться Твитнуть

Иван Малахов

ВКонтакте

Руководителем ООО «Специализированный застройщик «Окулова, 4» назначен Иван Малахов. Об этом сообщили в пресс-службе КРПК.

ООО является дочерней компанией АО «Корпорация развития Пермского края» (100 % долей в ООО). Создано в июле 2021 года для реализации проекта реконструкции здания по ул. Окулова, 4 (бывшего корпуса ВКИУ) в гостиничный комплекс.

«Было принято решение поставить во главе общества опытного управленца, который уже заявил о себе на федеральном уровне, представляя успешный туристический проект», — заявил гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков.

Иван Малахов получил высшее образование в ПНИПУ, занят в сфере управления проектами более 11 лет. С апреля 2013 года являлся директором Фонда «Пермская ассоциация скверов и парков «Сибирская застава», а с 2015 по 2022 год возглавлял всесезонный курорт «Губаха».

Корпорация развития Пермского края реализует проект по реконструкции здания казарм бывшего военного института совместно с корпорацией Туризм.РФ. Завершить реконструкцию здания на ул. Окулова, 4 планируется в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.