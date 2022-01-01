Пермячка рассказала, за что расправилась с подругой и её дочерью, приехавшими в гости из Башкирии По её словам, расправа была единственным способом обезопасить себя от влияния «злых сил» Поделиться Твитнуть

Обвиняемая в убийстве женщины с ребёнком 49-летняя пермячка на суде по избранию меры пресечения заявила, что потерпевшая с 2013 года занималась «черной магией». Якобы она навела на неё порчу с целью завладеть квартирой. И расправа была единственным способом обезопасить себя от влияния «злых сил». Признавая свою вину, женщина не раскаивается в содеянном. Об этом сообщает ТК «Рифей».

Также на суде стало известно, что обвиняемая страдала психическими расстройствами.

Напомним, в Пермском крае избрали меру пресечения в отношении обвиняемых в убийстве матери и ребёнка. Следствие считает, что 49-летняя местная жительница и её 40-летний знакомый совершили тяжкое преступление преднамеренно. Подозреваемая пригласила к себе в гости потерпевшую с ребёнком. А мужчина, вооружившись ножом, 17 августа убил сначала мать, а затем задушил малолетнюю девочку.

Обвиняемый также признаёт свою вину.

Уголовное дело об убийстве матери и ребёнка в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СКР





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.