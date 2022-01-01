Уголовное дело об убийстве матери и ребёнка в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СКР Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю доложить о проведённом комплексе следственных действий по уголовному делу об убийстве матери и ребёнка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На сегодняшний день установлено, что проживающая в Перми женщина задумала совершить убийство своей подруги из Башкортостана. С этой целью подозреваемая пригласила к себе в гости потерпевшую с её ребёнком. А знакомый пермячки, вооружившись ножом, 17 августа убил сначала мать, а затем задушил малолетнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Решается вопрос об их аресте.

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