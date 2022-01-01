Елена Синица В Пермском крае заключили под стражу обвиняемых в убийстве матери и ребёнка Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае избрали меру пресечения в отношении обвиняемых в убийстве матери и ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Суд признал доказательства, представленные следователями, достаточными. Принято решение заключить обвиняемых под стражу.





Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Напомним, на сегодняшний день установлено, что проживающая в Перми женщина задумала совершить убийство своей подруги из Башкортостана. С этой целью подозреваемая пригласила к себе в гости потерпевшую с её ребёнком. А знакомый пермячки, вооружившись ножом, 17 августа убил сначала мать, а затем задушил малолетнюю девочку.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны.





Уголовное дело об убийстве матери и ребёнка в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СКР

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