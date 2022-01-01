Елена Синица Авиакомпания Utair возобновит рейсы из Перми в Уфу Рейсы будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Utair вновь будет летать из Перми в Уфу. Информация об этом появилась в расписании пермского аэропорта.

Согласно расписанию, полётная программа будет длиться с 9 сентября по 24 октября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам. Время в пути — 1 час 25 минут.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что краевой минтранс объявил отбор авиаперевозчиков на предоставление бюджетной субсидии для возмещения части затрат на выполнение рейсов из Перми в Минск и в обратном направлении. Общая сумма субсидии составляет 20,5 млн руб.





Кроме этого, в расписании аэропорта "Большое Савино" появились прямые рейсы в Мурманск. Первый перелёт запланирован на 7 сентября.

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